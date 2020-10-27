Сійярто назвав «абсурдом» заяви Києва про втручання угорської сторони у місцеві вибори в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 27 жовтня привітав Партію угорців України (угорською KMKSZ – розшифровується як «Товариство угорської культури Закарпаття», під цією назвою партія як громадська організація діє поза виборами) з «проривом» на місцевих виборах в Україні, а також прокоментував заяви Києва про втручання угорської сторони у місцеві вибори в Україні.

«Я хотів би привітати KMKSZ з історичним проривом на українських місцевих виборах», – сказав Сійярто у міжнародному аеропорту імені Ференца Ліста біля Будапешта.

Коментуючи заборону Україною на в’їзд високопосадовцям з Угорщини за агітацію на місцевих виборах в Закарпатській області, очільник МЗС сказав: «Ми вважаємо це рішення жалюгідним і нісенітницею, а спосіб, в який про це було заявлено, – очевидно некультурний».

«Абсурдним також є твердження про те, що контакти з угорською меншиною є втручанням у внутрішні справи України. Фактично все чинне європейське і міжнародне законодавство чітко заявляє, що справи меншин і відстоювання прав меншин не можуть в жодному випадку вважатися внутрішньою справою. На жаль, цим рішенням МЗС України надіслав лише один сигнал: Україна готова відмовитися від продовження своїх колишніх зусиль із європейської та євроатлантичної інтеграції», – заявив Сійярто.

26 жовтня стало відомо, що Україна заборонила в’їзд двом високопосадовцям з Угорщини за агітацію на місцевих виборах в Закарпатській області. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Київ також ініціював заборону на в’їзд декільком угорцям, які втручалися у внутрішні справи України під час передвиборчої кампанії.

Того ж дня МЗС повідомило, що запросило посла Угорщини Іштвана Ійдярто, якому вручило ноту протесту «у зв’язку з фактами політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах України 25 жовтня 2020 року».

Зранку 25 жовтня, в день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах конкретну партію – Партію угорців України.

Міністерство закордонних справ України розцінило заяву міністра Сійярто як «пряме втручання у внутрішні справи».