Кулеба: Україна заборонила в’їзд двом угорським посадовцям за агітацію на місцевих виборах

Україна заборонила в’їзд двом високопосадовцям з Угорщини за агітацію на місцевих виборах в Закарпатській області. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню «Інтерфакс».

«Уже заборонено в’їзд в Україну двом угорським високопоставленим особам, які під час цієї виборчої кампанії вдавалися до прямої агітації в Закарпатській області. Один із них – це державний секретар канцелярії прем’єр-міністра Угорщини», – цитує видання голову зовнішньополітичного відомства.

За словами Кулеби, Київ також ініціював заборону на в’їзд ще кільком угорцям, які втручалися у внутрішні справи України під час передвиборчої кампанії. МЗС, додав він, вже поінформувало про це наглядову місію ОБСЄ.

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Міністр зазначив, що йдеться не лише про заяву його угорського колеги Петера Сійярто, який публічно закликав підтримати угорську партію на виборах на Закарпатті.

«Йдеться про угорську політику загалом. Наша позиція дуже проста, ми вчора дали оцінку цим діям. Те, як поводилася угорська влада напередодні виборів і в день голосування, є втручанням у внутрішні справи України», – сказав він.

Кулеба додав, що Україна і Угорщина працювали над тим, щоб «відновлювати довіру у відносинах і йти на вирішення проблем», але це не означає можливості Будапешта вдаватися до будь-яких дій без наслідків.

«Ми готові до конструктивної і відвертої розмови з угорцями, але якщо вони нехтуватимуть нашими інтересами і нашим законодавством, ми робитимемо жорсткі й чіткі кроки. Тому що мій принцип дуже простий: якщо тебе вдарили, треба вдарити у відповідь», – резюмував голова МЗС.

26 жовтня МЗС повідомило, що запросило посла Угорщини Іштвана Ійдярто, якому вручило ноту протесту «у зв’язку з фактами політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах України 25 жовтня 2020 року».

Зранку 25 жовтня, в день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах конкретну партію – «Партію угорців України».

Міністерство закордонних справ України розцінило заяву міністра Сійярто як «пряме втручання у внутрішні справи».