Кулеба повідомив ЄС та НАТО про дії Угорщини під час місцевих виборів в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив представників Європейського союзу і НАТО про дії угорських високопосадовців під час місцевих виборів 25 жовтня. Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу 29 жовтня.

Кулеба нагадав про те, що у відповідь на незаконну агітацію Київ заборонив в’їзд двом угорським дипломатам.

«В дипломатії заборона на в’їзд, ще й для високопосадовця іншої країни – це більш ніж жорсткий крок у відповідь. Це був обмін першими голами. Обмін другими голами відбувся в тому, що мій колега (голова МЗС Угорщини – ред.) Петер Сійярто зробив ці заяви про європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Я поінформував наших колег у Європейському союзі та в НАТО про поведінку Угорщини. Я вважаю, що втручання у внутрішні справи дружньої сусідньої країни не личить поважному члену таких організацій, як ЄС та НАТО. Тому 2:2, гра завершується, але турнір продовжується», – заявив він.

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Кулеба вказав на те, що Київ і Будапешт протягом тривалого часу працювали над відновленням довіри у своїх відносинах. Цьому передувала певна напруга через скандал із видачею угорських паспортів українцям на Закарпатті і незгоду Угорщини з українським освітнім законодавством. Попри це, зазначає міністр, дві країни досягли певного поступу: Угорщина не ветувала надання Україні статусу партнера розширених можливостей в НАТО, а також надала допомогу в боротьбі з пандемією коронавірусу на Закарпатті.

«Але потім ми зайшли в процес місцевих виборів і, на жаль, наші угорські колеги вирішили трошки поагітувати за угорську партію в Закарпатті на цих виборах. Відповідно до законодавства України, подібна агітація є забороненою категорично, без жодних винятків. Ми неодноразово, коли фіксували факти такої агітації, попереджали угорських колег утримуватися від таких кроків у подальшому, на жаль, нас не почули. Квінтесенцією всього цього процесу став день голосування, коли високопосадовці вдалися до прямої агітації в день виборів і цим порушили українське законодавство», – сказав міністр.

Тим не менш, зазначив він, Київ готовий до подальшого діалогу з сусідньою державою за умови взаємної поваги.

«Попри цей кричущий випадок, дипломатія – це гра в довгу, і ми готові рухатися далі у відносинах із Угорщиною, у розв’язанні тих проблем, які є. Але виключно на основі принципів взаємної поваги та з повагою до національних інтересів країни. Ті ж, хто хочуть продовжувати цей стан сварки між сусідніми країнами, перебувають на іншому боці барикад, і ми будемо рішуче протидіяти будь-яким спробам підважити український суверенітет і ігнорувати українські інтереси», – стверджує Кулеба.

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26 жовтня стало відомо, що Україна заборонила в’їзд двом високопосадовцям з Угорщини за агітацію на місцевих виборах у Закарпатській області. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив тоді, що Київ також ініціював заборону на в’їзд декільком угорцям, які втручалися у внутрішні справи України під час передвиборчої кампанії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав це рішення «абсурдним».

Того ж дня МЗС повідомило, що запросило посла Угорщини Іштвана Ійдярто, якому вручило ноту протесту «у зв’язку з фактами політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах України 25 жовтня 2020 року».

Зранку 25 жовтня, в день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах конкретну партію – Партію угорців України.

Міністерство закордонних справ України розцінило заяву міністра Сійярто як «пряме втручання у внутрішні справи».