Партія угорців України в облраді Закарпаття буде, але не через агітацію з Будапешту – експерт

Ужгород – Одна з двох «угорських» українських партій, «КМКС» Партія угорців України», за яку в день голосування агітували високопосадовці з Будапешту, за попередніми даними, матиме своїх депутатів в обласній раді Закарпаття. Долає 5-відсотковий поріг ця партія також на виборах в Ужгородську і Берегівську міськради. Ще одна така партія, Демократична партії угорців України, схоже, теж має непогані позиції, але тільки у Берегівській міській раді. Експерти прогнозували присутність місцевих угорців у радах іще в період виборчої кампанії, хоча передбачали невисокі відсотки через похід на вибори двох партій окремо.

«КМКС» справді стала єдиною угорською партією, кандидати якої балотувалися до Закарпатської облради і за яку закликав голосувати в день виборів міністр закордонних справ сусідньої Угорщини Петер Сійярто.

ДПУ кандидатів не виставляла, зате напередодні виборів підписала меморандум про співпрацю з партією «Слуга народу».

Тож представництво угорців в обласній раді Закарпаття буде, але така «підтримка» з боку Будапешту знову активізувала конфлікт між Україною й Угорщиною, який на певний час уже були владнали.

Заклик високопосадовців Угорщини в день українського голосування був не першим, що стосувався втручання у виборчий процес України. Ще під час виборчої кампанії Закарпаття відвідав держсекретар Янош Арпад Потапі, а Міністерство закордонних справ України заявило тоді про ознаки політичної агітації з боку іноземних державних службовців.

Дмитро Тужанський, політолог, голова Закарпатського обласного відділення Комітету виборців України, експерт із українсько-угорських відносин, вважає, що заява голови МЗС Угорщини Петера Сійярто, який на своїй сторінці в фейсбуці в день українського голосування закликав закарпатських угорців підтримати «КМКС» і Золтана Бабяка, який переобрався мером Берегова, стала «умовно останньою краплею» в українсько-угорських відносинах за останній час.

«Як наслідок, голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про рішення оголосити персонами нон грата двох угорських топпосадовців, які безпосередньо агітували на Закарпатті й тим сам порушували статтю 57 Виборчого кодексу, яка забороняє іноземцям агітувати. Отже, замість такого очікуваного завершення українсько-угорського протистояння ми зараз спостерігаємо не просто чергове загострення, а насправді найглибшу кризу в діалозі між Києвом і Будапештом із моменту встановлення дипломатичних відносин. І ця криза логічна й закономірна», – каже Дмитро Тужанський.

Ярослав Гулан, координатор спостереження за виборами в Закарпатській області Громадянської мережі «Опора», теж наголошує на тому, що іноземним громадянам узагалі заборонено брати участь в агітації. «До того ж це не просто іноземні громадяни, а найвищі урядовці, – додає Ярослав Гулан. – МЗС України зробило заяву з цього приводу про пряме втручання у внутрішні справи України, і ми дотримуємося такої ж думки».

Але щодо самих результатів голосування за КМКС на Закарпатті, то заклики Будапешта мають незначний вплив, кажуть експерти. «На мою думку, вся ця агітація з боку угорських топпосадовців дуже умовно впливає на кінцевий результат. Можливо, більше на мобілізацію виборців. Значно більший наслідок це має якраз стосовно двосторонніх відносин, і він гнітючий і руйнівний. На жаль, до цього все йшло», – коментує Дмитро Тужанський.

Поки офіційних результатів місцеві й обласна ТВК не оголосили, паралельні підрахунки робили самі політсили, екзитпол до обласної ради проводила «Савік Шустер студія», і за цими даними «КМКС» набирає понад 10% голосів на виборах до обласної ради. Про результати виборів у Берегівській ОТГ повідомив на своїй сторінці у фейсбуці чинний мер Берегова Золтан Бабяк. За його даними, він отримав підтримку 10 109 виборців, що складає 72%, і, очевидно, другого туру не буде.

Щодо партій, які проходять до міської ради, то «КМКС» Партія угорців України», за попередніми даними, набирає 36%, Демократична партія угорців України – майже 20%.

Такі дані, за словами Дмитра Тужанського, прогнозовані, а на обласному рівні навіть дещо несподівані. «За попередніми результатами, КМКС показує дуже непоганий результат на місцевих виборах, зокрема, партія долає прохідний бар’єр до обласної ради і може здобути близько 10%. І це є певна несподіванка, причому, мені здається, навіть для угорців. Також угорські партії мають хороші результати в ОТГ, де більшість складають угорці. Це було передбачувано», – зауважив експерт.

Очолює список «КМКС» до Закарпатської обласної ради Василь Брензович, колишній народний депутат. Минулого року перед виборами до Верховної Ради політик навіть відвідав Будапешт і мав зустріч із прем’єр-міністром Віктором Орбаном і віцепрем’єр-міністром Жолтом Шем’єном. Проте до Верховної Ради Василь Брензович не потрапив, не вистачило голосів.