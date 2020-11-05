У Данії знищать популяцію норок через виявлену мутацію коронавірусу

Влада Данії знищать всіх норок на звірофермах в країні, після того, як у деяких з них виявили особливо стійку мутацію коронавірусу. Про це повідомила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Це рішення, за словами прем’єрки, викликане тим, що мутований штам коронавірусу передавався від тварин людям. Спалахи коронавірусу серед норок спостерігаються в Данії з червня. Державний інститут сироватки крові виявив п’ять випадків мутації коронавірусу на норкових фермах і 12 випадків зараження новим штамом у людей. Дослідження показали, що після мутації коронавірус проявляє знижену чутливість до антитіл.

Фредеріксен назвала ситуацію «вкрай серйозною». Через стійкість виявленої мутації, вакцинація людей від коронавірусу ризикує стати менш ефективною, а сам новий штам поширитися на інші країни, зазначила вона.

До винищення тварин залучать поліцію, армію і національну гвардію.

Данія є найбільшим в світі виробником хутра норки. У країні працює більш ніж тисяча ферм, де утримують понад 15 мільйонів норок. На 67-ми з них всі тварини вже знищені.

Природоохоронні організації назвали це трагедією. Захисники тварин закликали уряд використати цей момент, щоб назавжди закрити цю галузь.

На початку червня аналогічне рішення ухвалила влада Нідерландів, у яких також фіксували спалахи коронавірусу на норкових фермах.