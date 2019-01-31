У Чехії заборонили утримувати хутряні ферми

Від 1 лютого в Чеській Республіці набирає чинності новий закон, відповідно до якого мають бути закритими всі ферми, які займались вирощуванням тварин із метою вироблення хутра. У першу чергу це стосується ферм, де вирощувалися лисиці та норки, на вирощування нутрій і кроликів наразі закон не поширюється.

Власники ферм, які вирощували норок і лисиць, мають отримати від держави компенсацію. Для цього вони повинні надати міністерству сільського господарства докази, що ферма закрита і що її закриття завдало власникові фінансових збитків.

За даними опитування, проведеного Центром вивчення громадської думки у 2015 році, за закриття ферм, які займались вирощуванням тварин заради хутра, висловилось понад 70% чеських громадян.

Також чеська організація Svoboda zvířat – Свобода звірят протягом кількох років активно виступала за закриття хутряних ферм у Чехії. З ініціативою ухвалення такого закону ще в березні 2016 року виступили також депутати парламенту Чехії.

Тепер чеська організація Obránci zvířat – Захисники звірят хоче добитись ухвалення закону про заборону хутряних ферм у всіх країнах ЄС.