Шмигаль заявив, що в Україні один з найнижчих в Європі рівнів смертності від COVID-19

В Україні рівень смертності від COVID-19 становить 1,8%. Про це на годині уряду у парламенті заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Маємо один з найнижчих показників у Європі – 1,8%. Це той самий рівень, що і в Німеччині», – наголосив глава уряду.

Cтаном на 6 листопада в Україні виявлено понад 440 тисяч інфікованих, померли 8 125 людей, одужали – більш ніж 195 тисяч. Упродовж минулої доби виявили 9 721 новий випадок захворювання на COVID-19.

Напередодні, 5 листопада, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, Міністерство охорони здоров’я має намір запропонувати Кабінету міністрів посилити карантинні обмеження в Україні.

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