Степанов: максимальна кількість ліжок в Україні, яка може бути задіяна для хворих на COVID-19, – 83 тисячі

Максимальна кількість ліжок в Україні, яка може бути задіяна для хворих на коронавірус, – 83 тисячі. Про це на брифінгу 10 листопада в дніпровській лікарні імені Мечникова повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, йдеться про 50% всього ліжкового фонду України, і це вже «критична цифра».

«Але це критична цифра, яку ми порахували в розрізі кожної області, кожної лікарні», – сказав міністр.

Він також пояснив, що через посилення карантину в Україні призупинена планова шпиталізація пацієнтів, але це не стосується тих випадків, де відтермінування загрожуватиме життю, наприклад випадків, пов’язаних з онкологією, з пологами тощо.

Cтаном на 10 лютого в Україні виявили коронавірус у понад 479 тисяч людей. Від COVID-19 померли 8 756, одужали 214,6 тисячі.