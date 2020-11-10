Що відомо про потенційно першу ефективну вакцину проти COVID-19 від Pfizer та BionTECH?

Згідно з попередніми дослідженнями, потенційно перша ефективна вакцина проти COVID-19 здатна запобігати хворобі у більш ніж 90% випадків. Та знімати маски поки зарано. Пояснюємо, чому.

«Це великий день для науки та людства», – заявили розробники нової потенційної вакцини – американська фармакологічна компанія Pfizer та німецька компанія BionTECH, які разом працюють над вакциною-кандидатом і вже надали результати третьої стадії випробувань. Вакцина здатна запобігати хворобі у більш ніж 90% випадків, кажуть вони.

Новину у світі зустріли з неабияким оптимізмом.

«Ця новина змусила мене посміхнутися від вуха до вуха», – відреагував професор з нових інфекційних захворювань при Оксфордському університеті у Британії Пітер Горбі.

Видання Financial Times назвало нову потенційну вакцину «першим променем надії».

У дослідженні препарату взяли участь понад 40 тисяч учасників, і серйозних загроз їхній безпеці не виявили. У 94 учасників підтвердили захворювання на COVID-19. До кінця листопада розробники мають на меті подати заявку на екстрене схвалення для початку використання вакцини-кандидата.

Як вона працює?

Вакцина-кандидат передбачає два щеплення з інтервалом у три тижні. Згідно з даними, вакцина надаватиме захист від захворювання через 28 днів після щеплення. Фінальний відсоток ефективності вакцини може змінитися за остаточними результатами випробувань.

Коли на неї чекати?

Компанія Pfizer каже, що зможе виробити 50 мільйонів доз вакцини до кінця цього року та близько 1,3 мільярда доз до кінця 2021 року.

Проте тут варто взяти до уваги два фактори: по-перше, розробники все ще збирають остаточні дані про безпечність та додаткову ефективність вакцини.

По-друге, плани доставки сотень мільйонів доз вакцини проти коронавірусу по всьому світу викликають питання щодо логістики та розподілу. Частково ситуацію ускладнює необхідність зберігати та транспортувати вакцину у надхолодних контейнерах при температурі нижче від мінус 70°С.

Професор імунології при Імперському коледжі Лондона Денні Альтман наголосив: цю та інші потенційно успішні вакцини все ще потрібно буде затверджувати, а потім доставляти людям у всьому світі, а це все одно займе багато місяців. Однак він додав: «Я завжди відчував оптимізм, і мій оптимізм залишається сильним», – цитує його агенція Reuters.

«Навіть якщо ухвалять затвердження до кінця цього року, мине багато місяців, перш ніж закінчиться боротьба з коронавірусом. На щастя, для розвинених економік, таких, як США, Велика Британія, ЄС, Японія та інших, вони вже попередньо замовили велику кількість доз вакцини Pfizer. Але якщо виробники не зможуть вирішити проблему того, що ця вакцина вимагає зберігання при мінус 70°С, розподіл буде складним», – пояснює редакція видання Financial Times.

«Щодо питання, скільки вакцини і коли вона буде доступною, сьогодні ніхто не може відповісти на нього, – заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан на пресконференції в Берліні. Політик окремо наголосив, що дуже радий, що за розробкою стоїть саме німецький розробник та німецька дослідницька група.

Розробники ще збирають дані про безпечність та додаткову ефективність вакцини. Клінічні випробування планують продовжувати, доки не будуть виявлені 164 випадки зараження, щоб дізнатися більше про характеристики вакцини. Потім вони подадуть заявку до Управління США з санітарного нагляду за якістю харчів та медикаментів (FDA) щодо дозволу на екстрене використання. Очікується, що це станеться на третьому тижні листопада.

«Ми ще не бачили повних даних про безпеку, і ці висновки також потребують рецензування. Отже, ми подолали одну істотну перешкоду, але до того, як ми знаємо, що вакцина може бути використана, потрібно ще кілька. Я можу сказати, що якщо і коли ця вакцина буде затверджена, ми в цій країні будемо готові почати її використовувати», – заявив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Раніше на закритому засіданні представники ЄС говорили про те, що до 2022 року лише частину населення Європейського союзу вдасться вакцинувати від COVID-19, оскільки заброньовані блоком вакцини можуть виявитися неефективними, чи їх буде недостатньо, повідомляло агентство Reuters.

ЄС, де проживає близько 450 мільйонів людей, забронював понад 1 мільярд доз потенційних вакцин від трьох виробників. Брюссель також веде переговори про попередню закупівлю ще мільярда доз вакцин інших виробників.

Про реєстрацію першої у світі вакцини від COVID-19 вже заявили в Росії. Медичні експерти поставили під сумнів реєстрацію вакцини «Спутнік-V», бо третя, остання фаза випробувань вакцини ще не завершена.

Деякі добровольці, які брали участь у випробуваннях російської вакцини «Спутнік V», отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

Загалом у світі кількість інфікованих коронавірусом сягнула понад 50,8 мільйона. Померли понад 1,2 мільйона людей, одужали більш ніж 33 мільйони.