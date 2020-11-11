«Даю приклад іншим» – мер Праги допомагає лікарям боротися із COVID-19

Допомагають усі. В Чехії, де ситуація із коронавірусом одна з найгірших у Європі, до роботи залучають волонтерів, щоб допомогти лікарям. Здебільшого це студенти медичних вишів, але інколи на допомогу приходять і несподівані люди. Зокрема, мер Праги Зденек Гржиб влаштувався волонтером і допомагає медикам у так званій «червоній зоні» – там, де лежать хворі з коронавірусом. Хто керує містом, поки чиновник працює у лікарні, – в ексклюзивному інтерв’ю із мером Праги.