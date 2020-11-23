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23 листопада 2020, Київ 08:05
Новини | Міжнародні

Чехи добровільно зібрали рекордну кількість харчових продуктів для людей у скруті

Прага, Чехія, жовтень 2020 року

Чеська федерація харчових банків повідомила результати останнього збору харчових продуктів і засобів гігієни, який цього вікенду відбувся по всій країні.

Загальна кількість зібраних товарів становить 440 тон – найбільше за всю історію проведення цієї добровільної акції. Із зібраних товарів харчові продукти становлять 330 тон, решта – засоби гігєни.

Пункти збору були відкриті у понад 600 торгових центрах і менших крамницях, куди чехи могли приносити свої дари для незаможніх. Цьогорічний збір продуктів особливо важливий, оскільки пандемія COVID-19 головним чином впливає на соціально слабші групи людей, самотніх осіб старшого віку, а також на тих, хто опинився без роботи.

Серед подарованих товарів переважають продукти довготривалого збергіання – крупи, супи, олія, рис, макаронні вироби та харчі для дітей.

Чеська федерація харчових банків проводить акцію добровільного збору продуктів харчування і засобів гігієни для малозабезпечених від 2013 року. До співпраці цього року долучились також Союз торгівлі і туристичного руху, Армія Спасіння та Charita ČR (Хартія Чеська Республіка).

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