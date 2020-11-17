У Чехії і Словаччині відзначили річницю Оксамитової революції

На тлі обмежень через пандемію COVID-19 у Чехії і Словаччині у вівторок відзначили річницю Оксамитової революції – День боротьби за свободу і демократію – державне свято, яке припадає на 17 листопада.

Через коронавірус влада Чехії цього року обмежила проведення багатолюдних публічних акцій. Прем’єр-міністр Андрей Бабіш, колишній президент Вацлав Клаус, голова Сенату, верхньої палати парламенту Чехії, Мілош Вістрчіл та інші політичні й державні діячі поклали квіти до пам’ятного знака на Народному проспекті у Празі, місці, де відбулись масові акції Оксамитової революції.

Президент Чехії Мілош Земан цього дня запаллив пам’ятну свічку.

«Це вже традиція, що пан президент як прямий учасник подій 17 листопада 1989 року присвятить їм тихий спогад», – повідомив речник президента Їржі Овчачек.

Водночас у Празі сьогодні близько двох тисяч людей пройшли центром міста з гаслами «Свободу», «Ми не вівці», «Діти до шкіл», протестуючи проти обмежень через пандемію COVID-19.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова відзначила 31-шу річницю Оксамитової революції згадкою про жертв комуністичного режиму. Вона поклала вінок до пам’ятника Свободи у Братиславі, наголосивши, що «саме на цьому місці дуже інтенивно відчувається, що тоталітарний режим, який розвалився в 1989 році, був насильницьким щодо своїх громадян».

У Братиславі також цього дня відбулись антиурядові демонстрації, організатором більшості з яких були члени крійньої правої Народної партії «Наша Словаччина».

Чимало акцій до річниці Оксамитової революції (концерти, виставки, фестивалі, дискусії) через карантинні обмеження провели у Чехії та Словаччині в режимі онлайн.

17 листопада 1989 року тисячі громадян Чехословаччини вийшли на вулиці й площі міст, щоб згадати своїх земляків, які 50 років тому, в 1939 році були репресровані нацистським режимом. Демонстрації, в яких переважала студентська молодь, жорстоко придушили силовики. В результаті понад 550 людей були поранені. Події 17 листопада започаткували значні політичні зміни й привели до падіння комуністичного режиму в Чехословаччині. Лідером перетворень став Вацлав Гавел, який 29 грудня був обраний президентом Чехословаччини.

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Оксамитова революція мала значний вплив на життя громадян в країнах Східного блоку, зокрема, після перемоги «Солідарності» впав комуністичний режим у Польщі, далі здали свої позиції комуністи в Угорщині, Румунії й НДР (Німецькій Демократичній Республіці).