У Чехії продовжили надзвичайний стан через COVID-19

Нижня палата парламенту Чехії, Палата депутатів, продовжила стан надзвичайної ситуації через пандемію COVID-19, який мав би завершитися 20 листопада, – наразі до 12 грудня.

Чинність цього стану дозволяє далі запроваджувати в країні цілу низку протиепідемічних обмежень, які не могли б діяти без нього.

Уряд Чехії, який не має більшості в парламенті, просив депутатів про продовження на максимально можливий за законодавством термін, іще на 30 днів – до 20 грудня, – але врешті законодавці підтримали продовження на 22 дні.

За чеським законодавством, уряд має право сам запровадити стан надзвичайної ситуації на термін до 30 днів, що він і зробив через різке зростання захворюваності на COVID-19 у країні ще 5 жовтня, – але на подальші продовження має просити згоди нижньої палати парламенту. При першому продовженні парламентарі погодилися були тільки на додаткові 17 днів.

Депутати на слуханні, як і раніше широкі кола громадськості і підприємців, найбільше критикували непослідовність уряду Чехії в запровадженні обмежень і в їхньому послабленні. Парламентарі вимагали від уряду подати чітку аргументацію, чому запроваджуються саме ті чи інші обмеження, які, за деякими оцінками, можуть не поліпшити, а й, навпаки, погіршити нинішню ситуацію.

Серед таких рішень була заборона закладам торгівлі – тим, які взагалі мали право працювати, як-то продуктові, аптечні, галантерейні (для того, щоб люди могли купувати матеріали для самостійного пошиття захисних масок) і низка інших, – працювати по неділях: за словами критиків, це спричинювало значно підвищені кількості покупців по суботах і понеділках, що не сприяло дотриманню дистанції між ними. Так само й нині чинне рішення обмежити кількість покупців по одному на 15 квадратних метрів торговельної площі може викликати скупчення людей у черзі на вхід. Але при цьому настало й певне послаблення: відкритим нині крамницям дозволено тепер працювати на годину довше, до 21-ї, а не до 20-ї, як іще кілька днів тому.

Схожа ситуація і в тому, хто зі школярів муситиме залишатися вдома (а отже, під обов’язковим у Чехії для молодших дітей доглядом дорослих, які відтак будуть змушені не ходити до праці). Уряд за останні дні кілька разів змінював то в один, то в інший бік свої заяви, які класи зможуть ходити до школи, а які далі залишаться вдома на дистанційному навчанні.

Останніми днями уряд Чехії запровадив у країні п’ятиступеневий графік обмежень залежно від епідемічної ситуації – ПротиЕпідемічну Систему (ПЕС) Міністерства охорони здоров’я, її емблемою є голова пса з різною гримасою, від «посмішки» до гарчання, залежно від серйозності стану. Але при цьому в галузі шкільництва оголосили окрему версію системи, що відрізняється від первісної, до якої вже були приготувалися батьки школярів.

Наразі в Чехії дійсний найвищий, п’ятий ступінь. За наявними даними, з понеділка, 23 листопада, країна мала б перейти на четвертий (який на практиці мало чим відрізняється від п’ятого).

За прогнозами фахівців, в період від початку грудня до Різдва Чехія могла б, у разі позитивного розвитку навколо епідемічної ситуації, перейти на третій рівень. Він передбачає вже більші й відчутніші послаблення нині чинних обмежень – зокрема, скасування заборони виходити з дому в нічний час без вкрай поважних причин, обмежене відкриття нині повністю закритих бібліотек, музеїв, галерей, інших пам’яток, дозвіл на обмежену роботу зал ресторанів і кав’ярень тощо (нині вони мають право працювати тільки через віконце для видачі на винос), відкриття всіх крамниць, а не лише обмеженого кола (за умови дотримання протиепідемічних заходів) тощо.

Чехія завдяки досить суворим обмежувальним заходам навесні (зокрема, вона стала першою в масовому запровадженні вимоги носити маски) була серед «найкращих» у світі за ситуацією з COVID-19. Але після радикальних послаблень улітку вона наприкінці літа й на початку осені ситуація змінилася. У деякі дні Чехія виявлялася однією з найгірших за епідемічними показниками в Європі чи й у світі.

Нові обмеження, запроваджені на початку жовтня, поступово зупинили цей процес. На цей час Чехія, за деякими оцінками, знову відносно серед «найкращих» у Європі, бо свій значний сплеск захворюваності пережила раніше, тоді як інші європейські країни переживають його лише зараз.

Але влада намагається цього разу не допустити передчасно нового послаблення обмежень, щоб не довести країну до третього сплеску. За деякими прогнозами, він може настати на початку наступного року, якщо в період Різдва наприкінці грудня настане помітне послаблення, і люди традиційно для цих свят будуть знову масово зустрічатися і передавати інфекцію між собою.