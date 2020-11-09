Чехія змінила правила в’їзду для іноземців

У понеділок, 9 листопада, у зв’язку з необхідністю обмежити поширення епідемії COVID-19, у Чеській Республіці набувають чинності нові правила в’їзду до країни для іноземців.

Чеське МЗС опрацювало так званий «семафор», у відповідності до якого країни поділені на зелену, червону й помаранчову категорії. Україна як держава з високим рівнем захворювань на COVID-19 віднесена в Чехії до «червоної» категорії.

Через це українські громадяни при перетині чеського кордону повинні показати довідку про пройдений тест на COVID-19 з негативним результатом, він повинен бути отриманий впродовж останніх трьох днів.

Українські громадяни без такої довідки після відповідної реєстрації будуть зобов’язані до 5 днів від часу перетину кордону пройти тест в Чехії.