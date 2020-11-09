COVID-19: у Словаччині на вихідних протестували понад 2,5 млн громадян

8 листопада добігло кінця друге коло загального державного тестування громадян на COVID-19. За інформацією словацького Міністерства охорони здоров’я, у перший день тестування, 7 листопада, у 45 населених пунктах країни тести провести погодився 1 297 571 громадянин. У 8 172 з них тести на COVID-19 дали позитивний результат.

Підсумки за другий день тестування, який відбувався в неділю, 8 листопада, ще до кінця невідомі, однак дані станом на 12:оо вказують на активне ставлення словаків до тестування. У неділю в ньому взяли участь 1 556 100 громадян, у 9 783 з них виявлена інфекція коронавірусу, тобто інфіковані становлять всього 0,628 відсотка від загального числа протестованих громадян.

Щоб запобігти поширенню інфекції COVID-19 у Словаччині Міністерство охорони здоров’я і Міністерство внутрішніх справ щоденно оприлюднюють вимоги, яких потрібно дотримуватись громадянам під час епідемії, а також уточнені дані стосовно стану поширення епідемії COVID-19 в країні.

Уряд Словаччини закупив у Південній Кореї 13 мільйонів тестів, витративши на це близько 43 мільйонів євро. Далі провів інформаційну кампанію і безкоштовно протестував майже 3, 5 мільйона людей за два вихідні дні – 31 жовтня та 1 листопада. Організувати тестування допомагали військові.