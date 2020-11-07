Словаччина зупиняє роботу деяких пунктів пропуску на кордоні з Україною – ДПСУ

Уряд Словаччини вніс доповнення щодо умов в’їзду на територію своєї держави у зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації у Словацькій Республіці і в Україні, повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Зокрема, словацькі прикордонники повідомляють, що з 09:00 (за київським часом) 9 листопада 2020 року буде тимчасово закрито пункт пропуску «Велке Слеменце», з українського боку – «Малі Селменці». Також тимчасово припиняється оформлення пішоходів у пункті пропуску «Убля», з українського боку – «Малий Березний», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в пункті пропуску «Вишнє Нємецке», з українського боку – «Ужгород», пропуск осіб, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, буде здійснюватися з 08:00 до 20:00 (за київським часом), додали у прикордонслужбі.

«Усі, хто подорожує, під час в’їзду у Словаччину зобов’язані пройти антигенний тест і в подальшому підлягають самоізоляції, під час якої на п’ятий день повинні зробити тест RT PCR. Від проходження антигенного тесту звільняються особи, які прямують територією Словаччини транзитом, та відповідно до винятку указу Управління охорони здоров’я Словацької Республіки або письмового винятку», – повідомили у ДПСУ.

Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень.

Словаччина першою в Європі вирішила провести загальне тестування населення, щоб запобігти локдауну. За два дні – субботу і неділю, 31 жовтня та 1 листопада 2020 року – в країні протестували дві третини населення, це близько 3,5 млн людей із 5,5 млн усіх громадян Словаччини. Завершити тестуваня планують 7 і 8 листопада.

Із 9 листопада Словаччина запроваджує тестування на кордоні для тих, хто в’їжджатиме в країну.