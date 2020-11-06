ВООЗ: слід готуватися до нової пандемії вже зараз

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) оприлюднили тези, якими вважають за потрібне поділитись із людством напередодні 73-ї щорічної сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я ВООЗ.

COVID-19 можна перемогти «наукою, рішеннями та солідарністю», вважають у ВООЗ. І хоча пандемія коронавірусу – це глобальна криза, багато держав та міст успішно запобігли і взяли під контроль передачу інфекції, йдеться в документі.

«Уперше світ об'єднався навколо плану щодо прискорення розробки вакцин, діагностичних та терапевтичних засобів», – зауважили в організації.

Окрім того, ця пандемія є нагадуванням, як важливо зміцнювати галузь охорони здоров'я в кожній країні та краще оберігати населення від надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі здоров’ям, додали у ВООЗ.

Тож людству варто негайно починати готуватись до наступної потенційної пандемії, кажуть в організації.

«Ми переконались за останній рік, що країни з розвиненою інфраструктурою системи охорони здоров'я змогли діяти швидко, щоб запобігти швидкому поширенню коронавірусу», – додали у ВООЗ.

Щоб допомагати урядам країн боротись за здоров'я, ВООЗ планує такі програми: Кампанія з вакцинації 2030, Десятиліття здорового старіння 2020-3030, а також низка інших ініціатив щодо боротьби з раком шийки матки, туберкульозом, щодо догляду за очима, безпекою харчових продуктів, інтелектуальною власністю та готовністю до грипу.

У ВООЗ повідомили про понад 47 мільйонів випадків зараження, і понад 1,2 мільйона померлих через COVID-19 (станом на 5 листопада).

73-ї щорічна сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я ВООЗ відбудеться 9 листопада 2020 року в режимі онлайн.