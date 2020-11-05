Україна підписала дворічну угоду про співпрацю з ВООЗ

Україна підписала дворічну Угоду про співпрацю з Всесвітньою організацією охорони здоров’я, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов 5 листопада.

За словами міністра, угода окреслює «дорожню карту» співпраці Києва з міжнародною установою, зокрема щодо протидії надмірній захворюваності на серцево-судинні хвороби, діабет та туберкульоз.

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«Боротьба з пандемією не зупиняє нашу діяльність з впровадження стратегічних та якісних змін у системі охорони здоров’я», – зазначив міністр.

За заявою офісу ВООЗ в Європі, угода передбачає п’ять основних пріоритетів співпраці з Україною:

тривала підтримка протидії України поширенню коронавірусної хвороби COVID-19

впровадження реформ у системі охорони здоров’я та розвиток цілісної національної стратегії здоров’я для досягнення Цілей сталого розвитку

робота з проблемами ментального здоров’я та підвищення доступності ключових медичних послуг

ефективна імунізація

забезпечення гуманітарних потреб

«Протягом останніх років Україна вдавалася до сміливих кроків у реформуванні своєї системи охорони здоров’я для досягнення рівного доступу до ключових медичних послуг з фокусом на первинній медичній допомозі, і досягнула прогресу в забезпеченні доступних, безпечних та ефективних ліків та вакцин. У 2020-му році ВООЗ в Європі бере участь у протидії пандемії COVID-19 та одночасно докладає зусиль для подальшого посилення системи охорони здоров’я», – йдеться в заяві представника та голови офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта.

В Україні упродовж минулої доби, 4 листопада, знову виявлено рекордну кількість нових випадків захворювання на COVID-19 – 9 850. Померли 193 людини, одужали 8 378.