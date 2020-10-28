Карантин у Чехії: Різдвяний ярмарок у Празі скасовується, прогулянки – лише до 21:00

У боротьбі з епідемію коронавірусу уряд Чехії ухвалив нові надзвичайні заходи, які запроваджуються від 28 жовтня. Зокрема, громадянам забороняється виходити з дому після 21:оо і до 5:оо.

Заборона не стосується працівників охорони здоров’я, міського транспорту, поліції, а також людей, які йтимуть на роботу, до аптеки за ліками, до лікаря, чи зустрітися з родиною. Власники домашніх тварин можуть прогулюватись з ними ввечері і поза визначеними годинами, але не далі, ніж 500 метрів від місця проживання.

Метро в Празі скорочує свій час роботи, зокрема, останній рейс виїде о 22:оо. Крамниці працюватимуть до 20:оо, а в неділю будуть закриті. Поліція уповноважена перевіряти виконання заходів, наголосив міністр охорони здоров’я Роман Примула. Він звернувся до співгромадян із закликом максимально використовувати можливості праці вдома.

Нові заходи в боротьбі з епідемією COVID-19 будуть чинними до 3 листопада. Однак 30 жовтня в парламенті розглядатимуть можливість продовження надзвичайного стану в країні ще на місяць.

«Без надзвичайних заходів ми не можемо дати собі раду з нинішньою пандемією», – наголосив чеський прем’єр Андрей Бабіш.

Як повідомляють ЗМІ, епідемія COVID-19 також обмежить проведення різдвяних і новорічних заходів, зокрема, традиційний ярмарок на відомій Старомєстській площі в центрі Праги проводитись не буде. Натомість площу, як і зазвичай, прикрасить ялинка.

За повідомленням міністерства охорони здоров’я, у Чехії протягом 27 жовтня число інфікованих COVID-19 зросло на 15 663 людей і нині становить 284 033 людей. У шпиталях перебуває 6 191 людина. Від початку епідемії найбільше смертей за одну добу – 139 людей – зафіксували в понеділок, 26 жовтня.