COVID-19: Чехія закривається на карантин

Через коронавірусну пандемію Чехія з 6:00 22 жовтня «закривається» на карантин.

Як повідомив на пресконференції уряд країни після екстреного засідання, яке затягнулося на кілька годин довше від оголошеного часу, йдеться про закриття більшості закладів торгівлі і послуг і про обмеження вільного пересування людей.

Буде дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам і крамницям товарів першої необхідності для дому – детальний список оприлюднять в офіційній урядовій постанові.

Працедавцям рекомендовано перевести працівників на роботу з дому і обмежити їхні контакти з клієнтами. Графік роботи урядових чи місцевих установ із відвідувачами скорочується до двох днів на тиждень не більш ніж по п’ять годин.

Винятками з заборони виходити з дому будуть такі підстави, як дорога на роботу, на закупи, до лікаря чи для догляду за близькими.

При цьому міністр охорони здоров’я Роман Прімула рекомендує більше перебувати на свіжому повітрі – але, якщо не йдеться про членів однієї родини, не більш ніж по дві особи.

Ці заходи наразі запроваджені до 3 листопада.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вибачився за такі обмеження. «На жаль, ми в ситуації, коли відбувається драматичне зростання захворюваності, а заходи, які ми запровадили попередніми тижнями, не діють», – сказав він.

За словами прем’єра, якби уряд не пішов на ці заходи, в період між 7 і 11 листопада настав би колапс системи охорони здоров’я країни.

Попередніми днями в Чехії вже запровадили низку обмежень через COVID-19. Уряд збирався на екстрені засідання майже щодня, ухвалюючи все нові заходи.

Зокрема, в країні, як і під час весняного спалаху епідемії, знову запровадили обов’язок закривати рот і ніс (із 21 вересня ця вимога діє майже скрізь поза межами дому), з середини жовтня були знову закриті школи й виші для очного навчання, заклади громадського харчування (крім продажу на винос), кіно й театри, скасовані спортивні заходи, заборонені зустрічі більш як шести осіб (не рахуючи дітей). Ці заходи теж були оголошені на двотижневий термін, із переглядом після його закінчення.

Кількість нових випадків COVID-19, загалом хворих і померлих через коронавірус у Чехії зростає ще з липня. Останнім часом майже кожен день приносить новий рекорд за числом виявлених хворих, почав зростати й відсоток смертності. 21 жовтня повідомили, що протягом лише одного попереднього дня в Чехії, з населенням понад 10,7 мільйона людей, виявили майже 12 тисяч нових випадків захворювання, кількість померлих за час пандемії перевищила 1600.