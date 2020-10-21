В уряді закликали регіони подавати пропозиції про розгортання мобільних госпіталів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав керівників областей надавати пропозиції про розгортання мобільних госпіталів і розширення ліжкового фонду. Як повідомляє пресслужба Кабінету міністрів, голова уряду сказав про це 21 жовтня на селекторній нараді з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України.

Шмигаль зазначив, що за розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області. Прем’єр-міністр закликав голів обласних державних адміністрацій переходити «від спостережного контролю до активних дій».

«Треба вже ухвалювати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Всім вже прийшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжкомісць мають бути забезпечені подачею кисню», – сказав голова уряду.

В Україні за останню добу виявили рекордну кількість нових хворих на COVID-19: 6719.

За минулу добу померла 141 людина, одужали – 2 686.

За час епідемії на території України підтвердили 315 826 випадків коронавірусної хвороби. Померли 5 927 людей, одужали – 132 219.