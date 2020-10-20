Степанов: у найближчі тижні кількість нових випадків COVID-19 в Україні може становити 8-10 тисяч

У найближчі тижні кількість нових випадків COVID-19 в Україні може становити 8-10 тисяч, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час виступу у Верховній Раді.

За його словами, МОЗ визначило чотири рівні небезпеки загрози COVID-19. На першому рівні щоденна кількість випадків коливається в межах 5-7 тисяч.

«Таке навантаження система охорони здоров’я здатна витримувати», – зазначив Степанов.

На другому рівні заповнення ліжок хворими на COVID-19 становить близько 70%. При цьому орієнтовна щоденна кількість нових випадків хвороби становить 8-10 тисяч.

«На цьому рівні ми можемо опинитися в найближчі тижні. У цьому випадку ми збільшимо кількість ліжок у всіх закладах охорони здоров’я на 30% від усього ліжкового фонду. Це 52 тисячі ліжок. Розпочинаємо роботу для розгортання тимчасових госпіталів поза межами закладів охорони здоров’я», – розповів Степанов.

На третьому рівні орієнтовна щоденна кількість нових хворих становить 11-15 тисяч, а заповненість ліжок – щонайменше 85%. За його словами, на цьому рівні влада запроваджуватиме «жорсткі карантинні обмеження в країні із застосуванням повного переліку обмежень «червоного рівня» епідемічної небезпеки».

На четвертому рівні ресурси системи охорони здоров’я вичерпані. Щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих на добу.

«Тут ми будемо змушені запроваджувати активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги», – наголосив міністр.

Він розповів, що уряд продовжує збільшувати кількість ліжок з підведеним киснем. Зараз вона становить 15 тисяч.

«До середини листопада показник ліжок з підведеним киснем повинен становити 26 тисяч. У лікарнях, визначених для прийому хворих з коронавірусною хворобою, є більш як 4600 апаратів ШВЛ. Наразі задіяно близько 10%», – обіцяє Степанов.

За його словами, у середині листопада в Україні проводитимуть 50 тисяч ПЛР-тестувань на добу, до кінця року їх планують робити по 75 тисяч щодня. Зараз цей показник становить близько 30 тисяч.

Станом на 20 жовтня в Україні виявили понад 309 тисяч випадків захворювання на COVID-19. Померли 5786 людей, одужали – понад 129 тисяч.