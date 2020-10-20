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20 жовтня 2020, Київ 13:17
Події

Степанов про ситуацію з СOVID-19 в Україні

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов виступить у Верховній Раді. Він доповість про ситуацію із коронавірусом в Україні та звітуватиме про заходи, яких вживає влада у боротьбі з пандемією.

Протягом минулої доби, 19 жовтня, в Україні виявили 5469 нових випадків захворювання на COVID-19. Померли 113 людей, одужали – 3044. Найбільше нових інфікованих виявили у Києві (462), Харківській (446) і Житомирській (376) областях. Загалом від початку пандемії в Україні підтвердили понад 309 тисяч випадків захворювання на COVID-19, померли 5786 людей, одужали понад 129 тисяч.

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