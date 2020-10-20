Рада рекомендувала Зеленському створити та очолити Національний штаб протидії біологічним загрозам

Верховна Рада рекомендувала президенту України Володимиру Зеленському створити та очолити Національний штаб протидії біологічним загрозам.

Проєкт постанови підтримали 308 народних депутатів.

Серед іншого, штаб має забезпечити ефективну безоплатну діагностику та тестування на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Згідно з постановою, штаб повинен невідкладно ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефону лінію – систему прямого зв’язку з державою для всіх громадян, які мають симптоми або хворіють на коронавірусну хворобу, з метою проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги, забезпечення ранньої самоізоляції хворих з моменту виявлення перших симптомів.

Також у планах створити умови для ефективного лікування хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) в амбулаторних умовах через відновлення на рівні місцевого самоврядування системи невідкладної медичної допомоги.

Станом на 20 жовтня в Україні виявили понад 309 тисяч випадків захворювання на COVID-19. Померли 5786 людей, одужали – понад 129 тисяч.