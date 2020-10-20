Ірландія та Вельс посилюють обмеження для боротьби з COVID-19

Низка європейських країн оголосила про нові обмеження для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

19 жовтня Ірландія та Вельс долучилися до переліку європейських країн, які посилюють карантин.

З 21 жовтня уряд Ірландії наказує громадянам залишатися вдома. Будуть зачинені всі магазині, які не продають товари першої необхідності. Бари та ресторани впродовж шести тижнів зможуть обслуговувати клієнтів лише «на виніс».

Людей закликали не від’їжджати від дому більш ніж на п’ять кілометрів. Школи при цьому працюватимуть і надалі.

Вельс оголосив обмежувальні заходи на наступні два тижні. Від жителів вимагають залишатися вдома. Серед винятків – заняття спортом та робота.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 40 мільйонів. Померли понад 1,1 мільйона людей, одужали більш як 27,6 мільйона.