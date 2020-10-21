МОЗ: у лікарнях перебувають 22 977 пацієнтів із COVID-19

Станом на 21 жовтня в Україні шпиталізовано 22 977 пацієнтів, в яких діагностували коронавірусне захворювання COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За попередню добу, за його словами, до лікарні потрапили 1 009 хворих.

В Україні 20 жовтня зафіксовано 6719 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 – це рекорд кількості нових хворих за добу.

Станом на 21 жовтня в Україні є 315 826 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 927 летальних, 132 219 пацієнтів одужали.

Раніше Степанов у коментарі Радіо Свобода заявляв, що максимальна кількість ліжок для пацієнтів із COVID-19 може бути збільшена до 50 тисяч. Наразі, за словами міністра, для хворих на COVID-19 є 37 тисяч ліжок.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що якщо в Україні виявлятимуть понад 9,5 тисяч випадків захворювання на коронавірус за добу, влада буде змушена запровадити жорсткий карантин, але це позначиться на економіці.

За словами Зеленського, на сьогодні у низці регіонів країни завантаженість ліжок у лікарнях становить 70 відсотків, а в деяких населених пунктах – 100 відсотків. Він додав, що влада не може «щотижня збільшувати кількість ліжок та переводити медзаклади лише на лікування хворих з COVID-19».