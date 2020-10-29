У кількох учасників випробувань російської вакцини «Спутнік V» виявили коронавірус

Деякі добровольці, які беруть участь у випробуваннях російської вакцини «Спутнік V», отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

Директор центру імені Гамалії Олександр Гінцбург припускає, що заразитися могли ті, кому вводили не сам цей препарат, а плацебо, але точно дізнатися це можна буде вже в листопаді після розшифровки даних.

«За статистикою, якісь ПЛР-позитивні є і якісь захворювання, але їм могли ввести плацебо. Попередні дані ми зможемо підвести тільки в середині листопада», – цитує Гінцбурга 28 жовтня російське агентство «РІА Новості».

Вакцину «Спутнік V» від коронавірусу в Росії зареєстрували в серпні цього року. Президент Володимир Путін назвав її першою зареєстрованою в світі вакциною. Наразі йде третій етап клінічних випробувань, у якому беруть участь 40 тисяч осіб.

Гінцбург повідомив, що половина добровольців отримала перший компонент вакцини, близько 9 тисяч щеплені вже й вдруге. За його словами, добровольці не скаржилися на здоров’я під час перших клінічних випробувань вакцини влітку.

Путін у серпні говорив, що вакцина пройшла доклінічні і клінічні випробування на тваринах і добровольцях. «І цілком очевидно сьогодні для наших фахівців, що ця вакцина формує стійкий імунітет, з’являються антитіла, як і у моєї дочки з’явилися, і вона нешкідлива. Слава богу, дочка моя почуває себе добре», – сказав Путін.

Група вчених раніше направила відкритий лист російським колегам і редакторові авторитетного наукового журналу Lancet із приводу статті про результати випробувань вакцини проти коронавірусу «Спутнік V». У ньому вчені висловили сумнів у надійності даних, які були представлені в статті.

Стаття російських вчених у журналі Lancet була опублікована на початку вересня 2020 року. У ній стверджувалося, що російський препарат «Спутнік V», розроблений центром імені Гамалії, здатний створити в організмі людини імунітет проти коронавірусу, а всі пацієнти, які брали участь у випробуваннях, виробили антитіла для протидії вірусові і в них не було серйозних побічних ефектів.

У жовтні Путін оголосив про реєстрацію другої вакцини – новосибірського центру «Вектор», яка називається «ЕпіВакКорона».

За загальновизнаними у світі нормами, вакцина може отримати реєстрацію тільки після успішного завершення доклінічних, а також трьох фаз клінічних випробувань. Третя фаза передбачає випробування на десятках тисяч людей і триває кілька місяців. У Росії ж обидві вакцини зареєстрували ще до повноцінного початку третьої фази, а «Спутнік V» уже почали широко використовувати. Це викликало скепсис щодо російської вакцини.

За офіційними твердженнями, «Спутнік V» і нині ще перебуває у третій фазі таких випробувань. Тим часом деякі з аналізів, присвячених рівням готовності вакцин-кандидатів, навіть не залічують «Спутнік V» до тих, які перебувають у третій фазі, посилаючись на відсутність надійних наукових публікацій про це. У світі, зокрема і в Україні, висловлюють застереження до російського підходу – фахівці попереджають про можливу значну небезпеку від використання неперевіреної речовини.

Незважаючи на це, можливість використання в Україні цієї російської неперевіреної вакцини став просувати проросійський діяч Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна. Під час їхньої недавньої зустрічі, яку широко висвітлювали російські й проросійські засоби інформації, йшлося про можливість надання Україні цієї російської вакцини. Нинішній президент України Володимир Зеленський у відповідь закликав не вірити передвиборчим ініціативам політиків, які вакцинуються неперевіреними засобами. У МОЗ України кілька разів заявляли, що не мають ніяких намірів закуповувати російську вакцину.

Загалом на цей час у світі близько десятка вакцин-кандидатів перебувають у третій фазі клінічних випробувань.