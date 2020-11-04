Оксфордський університет очікує, що є «малий шанс» на вакцину від COVID-19 до Різдва

Оксфордський університет очікує, що є «малий шанс» на вакцину від COVID-19 до католицького Різдва.

«Є невеликий шанс, що це можливо, але я просто не знаю», – сказав головний дослідник Оксфордського дослідницького центру Ендрю Поллард.

Він заявив, що є «оптимістичним», що результати пізніх досліджень можуть бути презентовані «до кінця цього року».

Дослідник заначив, що випробовування вакцини «наближаються ближче» до результатів, «але ми ще не там».

За словами Полларда, Оксфордська група з розробки вакцини та партнер AstraZeneca сподіваються, що вакцина буде ефективною в більш ніж 50 відсотках випадків.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 47,5 мільйона випадків COVID-19. Хвороба забрала життя понад 1,215 мільйона людей.