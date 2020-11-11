В Україні запровадили карантин вихідного дня. Це рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 11 листопада. Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 і 29 листопада. 11 листопада в Києві й інших українських містах відбулися акції протесту через ідею запровадити «локдаун» у вихідні дні. Зокрема, на вулиці вийшли представники ресторанного бізнесу. За час пандемії на території країни виявили 489 808 інфікованих.