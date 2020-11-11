Важкий період із COVID-19 триватиме до квітня – МОЗ

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов прогнозує, що важкий період із пандемією COVID-2019 триватиме до квітня 2021 року.

«Ми досить важко будемо проходити цей період, ми вважаємо, що до квітня. І мова зараз не про те, чи в змозі ми його пройти легко. Ні, ми будемо його проходити важко. І головне зараз, з якими людськими втратами ми його пройдемо. Наше завдання, щоб кількість втрат і жертв COVID була щонайменшою. У нас дійсно дуже важка ситуація. На ранок сьогодні в лікарнях перебуває 28,5 тисяч хворих. Це у понад чотири рази більше, ніж було у вересні», – сказав міністр в ефірі телеканалу «Україна 24» 11 листопада.

За словами Степанова, крім суто лікувального процесу, є ще процес епідемічний: яким чином зупинити саме зростання, «вже не йдеться про те, щоб його зменшити».

Голова МОЗ наголосив, що не можна допустити «медичного колапсу» в Україні.

«Це не якісь жахи. Ми можемо дійти до точки, коли в нас буде заповнено 100% ліжок і можемо дійти дуже швидко», – додав він.

Міністр також заявив, що максимальна кількість ліжок, яка може бути відведена під хворих на COVID, складає 83 тисячі.

Степанов також спрогнозував, що Україна, «у кращому випадку», отримає перші поставки вакцини від COVID-19 наприкінці першого кварталу 2021 року.

Останнім часом в Україні різко зросла кількість нових випадків COVID-19. За час пандемії на території країни виявили 489 808 інфікованих.

Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада.