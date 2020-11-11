Уряд виділяє додаткові 895 млн грн на забезпечення ліжок у лікарнях киснем – Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 895 мільйонів гривень на забезпечення киснем ліжкового фонду в лікарнях, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду 11 листопада.

«Уряд постійно на контакті з очільниками ОДА та керівниками департаментів охорони здоров’я. Сьогодні також була відповідна селекторна нарада. Чітко всім підкреслено: відсутність результату по забезпеченню лікарень всім необхідним, коли уряд дає фінансові ресурси, – це неприпустимо», – сказав прем’єр.

Крім того, як повідомили у пресслужбі уряду, Кабмін підтримав рішення про виділення додаткових коштів у розмірі 86 мільйонів гривень для покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я.

«Зокрема, передбачається виділити додаткові кошти на «ОХМАТДИТ» на придбання рентгенівської трубки до апарату комп’ютерного томографа, придбання джерел іонізуючого випромінювання для апаратів променевої терапії для Національного інституту раку», – повідомив Шмигаль.

Також, за словами прем’єр-міністра, на 12 мільйонів гривень буде розширено фінансування за програмою «лікування українців за кордоном».

Днями Національна служба здоров’я України повідомила, що порівняно з вереснем у жовтні кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла майже на 80%. Загалом впродовж жовтня госпіталізували 51 082 пацієнтів.

Із загальної кількості пролікованих пацієнтів у жовтні 55% були підключені до джерела кисню. 9,5 тисяч лікувалися у відділенні інтенсивної терапії. Понад 4 тисячі пацієнтів були підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Частка госпіталізованих пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, залишається стабільною і становить близько 17%.