У жовтні кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла майже на 80% – Служба здоров’я

Порівняно з вереснем у жовтні кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла майже на 80%, повідомила Національна служба здоров’я України. Загалом впродовж жовтня госпіталізували 51 082 пацієнтів.

Із загальної кількості пролікованих пацієнтів у жовтні 55% були підключені до джерела кисню. 9,5 тисяч лікувалися у відділенні інтенсивної терапії. Понад 4 тисячі пацієнтів були підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Частка госпіталізованих пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, залишається стабільною і становить близько 17%.

Стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у жовтні надавали 2 213 медичних команд. Середнє навантаження на одну медичну команду – майже 26 пацієнтів. Для порівняння у вересні це навантаження становило понад 16 пацієнтів на медичну команду. Рекомендоване навантаження складає 20 пацієнтів.

Впродовж жовтня виявили понад 180 тисяч нових випадків COVID-19, що вдвічі більше, ніж у вересні.

Загалом за час пандемії в Україні виявили 469 018 випадків COVID-19. Одужали вже 209 143 людини, померли 8 565.