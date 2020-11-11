Стадіон, ангар, санаторій? Де облаштують госпіталі, коли закінчаться ліжка в лікарнях

У жовтні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомляв, що мобільні госпіталі будуть розгортатися в Україні лише у разі 100-процентного заповнення усіх ліжок, які реально вивільнити під COVID. Їх максимум 83 тисячі, тобто 50% від усього ліжкового фонду України, і це вже «критична цифра», уточнив Степанов 10 листопада.

Протягом останнього тижня завантаженість цих ліжок по Україні коливається на рівні 41–-42% для підтверджених випадків COVID-19 і 62–64% – для підозр.

Разом із тим у Донецькій області і в Києві через одні з найскладніших ситуацій про мобільний госпіталь заговорили дещо раніше. У Києві розглядають варіант Палацу спорту і виставкового центру на Броварському проспекті. А три тижні тому начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я Донецької ВЦА Олександр Педенко повідомив, що до голів Краматорської і Маріупольської міських рад спрямована пропозиція «негайно визначитись із інфраструктурними закладами, в яких облаштують шпиталі» на Донеччині. Потім ці заклади проінспектують і визначаться з фінансами.

5 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов уточнив, що обрано Краматорськ.

«Обрано Краматорськ. Розглядається кілька варіантів, де саме буде розташовуватись мобільний шпиталь. Ми розраховуємо на 500–1000 ліжок. Порахували суму, яка буде виділена з бюджету, з фонду боротьби з COVID-19 на обладнання, закупівлю ліжок та зарплати», – сказав міністр.

Обрано Краматорськ. Розглядається кілька варіантів, де саме

9 листопада, через три тижні після заяви про пошук об’єкта, Радіо Донбас.Реалії запитало Олександра Педенка, чи обране вже це місце.

«На жаль, відповісти стовідсотково не можу, бо остаточного рішення щодо відкриття мобільного госпіталю у Краматорську або в іншому місті ще не ухвалено. Немає розуміння щодо бюджету фінансування цих мобільних госпіталів. Інформація департаментом охорони здоров’я (Донецької ОДА) підготовлена, направлена в Міністерство охорони здоров’я», – відповів Педенко.

Остаточного рішення щодо відкриття мобільного госпіталю у Краматорську або в іншому місті не ухвалено

Хоча формально запізнення із розгортанням немає: за статистикою МОЗ, в області не заповнені 100% місць для хворих на коронавірус і з підозрою на нього. Сьогодні у Донецькій області зайнято 31% ліжок для COVID і 71% для підозр. У сусідній Луганській, відповідно, 46% і 71%.

Зараз списки об’єктів для розгортання госпіталю складають уже і на Львівщині та Одещині.

Що це може бути за об’єкт?

Головний санлікар Віктор Ляшко каже, що у приміщенні для шпиталю має бути опалення, вентиляція і певні санітарні умови, можливість підключити кисень, облаштувати реанімацію і кімнати для персоналу.

Насправді об’єктів такого масштабу у Краматорську небагато. В місті є щойно відкритий льодовий палац KOVZANKA і спорткомплекс «Блюмінг». У Маріуполі найбільш просторою і в доброму стані спорудою є спорткомплекс «Іллічівець».

У дирекції СК «Блюмінг» Радіо Донбас.Реалії відповіли: «Поки що ніяких листів не було. Це не комунальна власність, тому не знаю, наскільки це взагалі можливо. Приблизно влітку (докладніше це потрібно піднімати документи) надходив лист, і була відповідь щодо того, що у нас є деякі технічні моменти, які ми не можемо забезпечити: починаючи від водопостачання і завершуючи електричними мережами, які не потягнуть ту кількість обладнання, яке необхідне. Але на даний момент, після початку другої хвилі, нічого не надходило».

У приймальні маріупольського спорткомплексу «Іллічівець» відповіли, що «нічого такого не надходило».

Краматорський льодовий палац KOVZANKA перебуває у комунальній власності, тому саме з цим об’єктом міській владі було б простіше за все працювати. Арена лише у вересні була добудована.

6 листопада ми запитали листом у Краматорської міської ради, який об’єкт визначили для розгортання госпіталю. Відповіді ще немає.

Що нові мери думають про проблему

На момент розгортання польового шпиталю у містах Донбасу можуть бути вже інші мери.

У Краматорську 15 листопада пройде другий тур виборів, у якому змагатимуться Андрій Панков, самовисуванець і чинний мер, і Олександр Гончаренко, також самовисуванець і директор з маркетингу підприємства «Енергомашспецсталь».

У Слов’янську другий тур відбудеться 22 листопада, конкуруватимуть Павло Придворов від ОПЗЖ і Вадим Лях від «Опозиційного блоку» (чинний мер).

У Маріуполі мер обраний у першому турі: це Вадим Бойченко, чинний голова міста, близький до містуотворюючих заводів «Метінвесту».

Ми запропонували новообраним мерам великих міст і тим, хто змагатиметься за це місце у другому турі, висловити своє бачення боротьби з COVID у них.

Запитання проігнорували Павло Придворов, Андрій Панков і Олександр Гончаренко.

Поговорити про ситуацію запропонували лише у приймальні новообраного мера Маріуполя Вадима Бойченка і чинного мера Слов’янська Вадима Ляха.

Лях стверджує, що на своєму рівні місто вже робить кроки, не очікуючи рішень центральної влади.

Днями додасться 20–30 ліжок як запас, але наразі ми справляємось силами інфекційного відділення

«Ми розгорнули інфекційне відділення для лікування ковідної пневмонії у нас у Слов’янську. Днями додасться ще 20–30 ліжок в урологію – це буде наш запас, тому що наразі ми все-таки справляємось силами інфекційного відділення. За рахунок місцевого бюджету докуплене необхідне обладнання і медикаменти. Кисневі концентратори є в необхідній кількості, їх на сьогодні 34 у місті», – розповів він.

У Вадима Бойченка пообіцяли знайти час для коментаря пізніше.

Які проблеми можуть виникнути з мобільним госпіталем

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснював, що імовірна проблема мобільного шпиталю – це персонал. «Ми можемо скільки завгодно розгортати мобільних шпиталів, завозити ліжка, але банально може не вистачити лікарів», – сказав міністр.

А досвід епідемії в Україні показує також, що проблемою є забезпечення киснем. Адже якщо ангари не облаштувати кисневими точками, в них просто не буде сенсу.

У жовтні в Донецькій області було 553 лікарняні ліжка, забезпечені киснем. На початку епідемії – 210.

На державну субвенцію, отриману в жовтні, Донеччина придбає ще 1119 кисневих концентраторів різної ємності. Але проблема полягає у тому, каже начальник медицини області Олександр Педенко, що пропозиції на ринку зараз бракує. Доводиться бронювати прилади заздалегідь.

Отже, на цей час запізнення з розгортанням позалікарняних госпіталів де-факто ще немає. Статистика заповнення ліжок показує, що у медичних закладів іще є ресурс міцності. Але коли вони досягнуть максимуму, мобільний госпіталь повинен бути вже готовий приймати хворих, і питання у тому, наскільки швидко влада зможе облаштувати все до критичного моменту.

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