Одеський завод отримає ліцензію на виробництво медичного кисню – облдержадміністрація

Одеський припортовий завод зможе забезпечити потреби лікарень області у кисні, коли отримає ліцензію на його виробництво. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

«Ми будемо нарощувати об’єм поставок кисню до лікарень регіону. Ми вже ведемо переговори із Одеським припортовим заводом, який має отримати відповідну ліцензію від міністерства охорони здоров’я. Ми супроводжуємо їх в цьому процесі. Таким чином ми повністю задовольнимо потреби наших лікарень в кисні», – заявив Куций.

Він додав, що одеські лікарні вже підписали договір із компанією, що знаходиться у Дніпрі, та отримують кисень звідти.

Про видачу ліцензій окремим заводам або відміну ліцензій на медичний кисень уряд просили волонтери ще на початку жовтня.

«Із забезпеченням лікарень киснем склалась критична ситуація і є два виходи з неї. Або виключити кисень з переліку медичних препаратів, як це було раніше зроблено за часів Януковича. Тоді країна буде забезпечена киснем на багато років вперед – багато в яких заводів кисень є відходом виробництва. Або надавати заводам, які готові виробляти медичний кисень, ліцензії в прискореному режимі», – заявляла 9 жовтня Катерина Ножевникова, засновник БФ «Корпорація монстрів».

У пресслужбі обласної державної адміністрації наголосили, що теоретично ОПЗ може задовольнити потреби в кисні не тільки одеського регіону, а ще кількох областей.

Станом на 23 жовтня в Одеській області захворіло на COVID-19 21 130 осіб, з них за останню добу – 570 людей. 8 145 мешканців Одеської області з початку пандемії одужали від COVID-19, 315 – померли.

За час епідемії на території України підтвердили 330 396 випадків коронавірусної хвороби. Померли 6 164 людини, одужали – 137 578.