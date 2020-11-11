Уряд запровадив «карантин вихідного дня». Що це і чому бізнес проти

Кабінет міністрів оголосив анонсований раніше «карантин вихідного дня». Згідно з ним, по вихідних відтепер діятимуть суворі обмеження. Таким чином урядовці сподіваються обмежити поширення коронавірусної хвороби в час, коли кількість нових хворих на COVID-19, виявлених за добу, може перевищувати 10 тисяч. Радіо Свобода пояснює, що саме тепер не вийде зробити на вихідних і чи допоможе це знизити навантаження на лікарні.

Уряд на пропозицію міністра охорони здоров’я Максима Степанова запровадив «карантин вихідного дня».

Анонсуючи обмеження, Степанов сказав, що вважає оптимальним варіантом запровадження повного «локдауну», але його не витримає українська економіка.

«Ми не в змозі витримати повний «локдаун». Тому ми знаходимо варіанти, баланс з точки зору і збереження здоров’я, і надання медичної допомоги всім, хто цього потребує. І з іншого боку – запровадження протиепідемічних заходів», – заявив він.

Степанов неодноразово протягом обговорення змін підкреслював, що такий різновид обмежень є балансом між протидією пандемії та економічною доцільністю.

Згідно зі змінами в постанові про карантин №641, з 00:00 суботи до 00:00 понеділка низка закладів має бути зачинена взагалі.

У вихідні дні продовжать працювати заклади фінансових послуг, інкасації, перевезення валютних цінностей, поштарі, автозаправні комплекси без зон харчування, сервіси ремонту транспорту, медичні і ветеринарні заклади.

Але цим уряд не обмежився і запровадив також низку обмежень, які діятимуть і не на вихідних. Так, Степанов запропонував відмовитися від адаптивного карантину і поширити на територію всієї країни дію «помаранчевої зони»:

забороняються концерти, спортивні, соціальні, релігійні та інші заходи з більше ніж 20 учасниками. При участі до 20 людей між ними має дотримуватися дистанція мінімум 1,5 метра. Виняток складають спортивні заходи з Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, а також матчі ігрових видів спорту професійних клубів без глядачів, зі щоденним контролем здоров’я учасників

у кінотеатрах та театрах зали можуть бути заповнені не більше ніж на 50%

у музеях кількість відвідувачів не повинна перевищувати 1 людину на 20 квадратних метрів

таке ж обмеження діє для спортзалів і фітнесцентрів

у транспорті міського, міжміського, обласного й міжобласного сполучення, в тому числі в маршрутках, кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць, передбачених технічною характеристикою

заборонена робота дискотек і нічних клубів

заборонена робота ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, буфетів, пов’язана з організацією дозвілля (тобто, зокрема, тими ж дискотеками)

з 22-ї вечора до 7-ї ранку заклади харчування можуть працювати лише з доставкою

відстань між столиками в кафе та ресторанах має бути не менше від двох метрів, за одним столом – не більше від чотирьох людей (не рахуючи неповнолітніх)

заклади повинні мати маркування для дотримання відстані між відвідувачами, працівники повинні бути в масках, використані засоби захисту мають збиратися в окремий контейнер

всі заклади розміщення мають зупинити роботу, крім тих, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для людей з інвалідністю, санаторіїв, курортів, стаціонарних відділень протезування, протезно-ортопедичних підприємств, що належать до структури Міністерства соціальної політики

забороняється відвідування закладів освіти групами більше як по 20 людей (крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної спеціалізованої мистецької освіти). Якщо більше ніж 50% учнів опинилися на самоізоляції, то й таке відвідування заборонене

планові госпіталізації скасовуються, крім невідкладних

«Карантин вихідного дня», за словами Степанова, має почати діяти вже з найближчих вихідних. Він припустив, що новий режим «локдауну» повинен діяти щонайменше три тижні поспіль.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив запровадження обмежень необхідністю знизити темпи захворюваності.

«Економіка України не витримає повного «локдауну», саме тому уряд і МОЗ разом із епідеміологами, аналітиками представниками бізнесу почали шукати збалансований варіант додаткових карантинних обмежень», – пояснив він.

«Ресторан не отримає 70-80% доходу»

Ці обмеження не такі суворі, як ті, до яких Кабінет міністрів вдався навесні, коли МОЗ звітував про приблизно сотню нововиявлених хворих щодня. Але і вони можуть відчутно вдарити по бізнесу, вважають протестувальники, які зібралися під будівлею Кабінету міністрів іще до початку засідання. Серед них – працівники і власники закладів харчування та інших підприємств, які постраждають у першу чергу.

Напередодні в соцмережах почалася акція #маюправопрацювати: підприємці й асоціації публікували дописи, в яких виступали проти запровадження карантину.

«Ми вважаємо верхом несправедливості, коли однією рукою намагаються закрити громадське харчування, театри, музеї, кінотеатри, а іншою дають можливість безперешкодно десяткам тисяч людей одночасно перебувати в громадському транспорті. І, якщо ви так переживаєте за людей, то подумайте про мільйон людей, які працюють в індустрії гостинності, тому що, позбавляючи їх можливості працювати, ви позбавляєте їх можливості купити собі ліки на випадок, якщо вони захворіють», – сказав під час акції один із промовців.

Протестувальники розповіли Радіо Свобода, що найбільше відвідувачів заклади харчування мають по вихідних. Неможливість їх приймати в приміщеннях ресторанів і кафе може призвести не тільки до зменшення виручки, а й до закриття закладів, сказала одна з учасниць акції Олександра.

«70–80% доходу ресторан не отримає (в разі запровадження обмежень – ред.). Якщо не буде доходу, ми не зможемо платити оренду, платити працівникам зарплату. Тому ресторан, найімовірніше, буде закриватися потім, тому що це вже буде остання крапка», – припускає вона.

Аналогічні протести пройшли і в інших містах України, зокрема у Запоріжжі, а також Львові, Харкові й Дніпрі.

Інвестиційний банкір і публіцист Сергій Фурса, критикуючи ініціативу Кабміну, вказав на те, що обмеження не тільки не допоможуть, а й завадять стримати пандемію COVID-19, адже тепер усі потенційні відвідувачі збиратимуться в ТРЦ увечері робочих днів замість вихідних.

«Але. На вихідних у вас було два дні, а в будні – пара годин. Увага, питання. В якому випадку щільність буде більше? І так, навряд чи хтось зачинить церкву, куди всі підуть у неділю і там співатимуть», – припустив він.

«Іще один удар по кінотеатрах»

Критики локдауну знайшлися і серед самих урядовців: іще минулого тижня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що його відомство не підтримує «карантин вихідного дня». Він пояснив це збитками, які обмеження означатимуть для закладів культури – за оцінками Мінкульту, може йтися про 50-відсоткове скорочення їхніх доходів. Під час голосування Ткаченко єдиний утримався від того, щоб підтримати постанову.

Народний депутат від «Слуги народу», голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко під час розгляду обмежень зазначив, що в перший місяць карантину кінотеатри понесли 175 мільйонів гривень збитків, і після відкриття їхні доходи не відновилися.

Читайте також: Карантинні обмеження я називаю «законом кварталу-95» – організатор концертів із Одеси

«Програма «5-7-9» не працює для цієї сфери, питання по заставах і сумах зробили неможливим цей механізм. Взагалі кінотеатри отримали нуль гривень (допомоги від держави – ред.) за вісім місяців із початку карантину. Питання оренди так і залишилися між кінотеатрами і власниками торговельних центрів. Карантин вихідного дня ще раз вдарить по кінотеатрах», – застеріг він.

Денис Шмигаль, своєю чергою, назвав заходи, на які готовий піти уряд, щоб підтримати уражені галузі. Серед них: компенсація частини зарплат працівників, програма пільгового кредитування і програма кредитування для малого і середнього бізнесу «5-7-9».

«Ми домовилися, що з представниками кожної галузі чи індустрії будемо робити зустрічі, щоб коригувати чинні програми під потреби бізнесу сьогодні, під карантин вихідного дня, тому що це специфічні і особливі заходи по обмеженнях», – заявив він.

Читайте також: Словаччина тестує усе населення на коронавірус, щоб запобігти локдауну: як це роблять та які результати

Попри застереження і мітинг під вікнами, уряд затвердив зміни до постанови. За словами Максима Степанова, «карантин вихідного дня» почне діяти вже з найближчих вихідних, тобто в ніч проти 14 листопада.

«Нам потрібно троє таких вихідних поспіль. Тобто ми говоримо про кінець листопада – початок грудня», – сказав він.

Підсумовуючи, Шмигаль зазначив, що йдеться про дію щонайменше до кінця листопада.