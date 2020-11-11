Російського журналіста суд оштрафував на 300 тисяч рублів за «фейки про COVID-19»

Суд у Нижньогородській області Росії засудив журналіста Олександра Пічугіна до штрафу в 300 тисяч рублів за звинуваченням у поширенні фейків про коронавірус. Про це повідомляє Центр захисту прав ЗМІ.

11 листопада Богородський міський суд визнав Пічугіна винним в скоєнні злочину за статтею «Публічне поширення завідомо неправдивої інформації про обставини, що становлять загрозу життю і безпеці громадян». Захист буде оскаржувати вирок, повідомив адвокат Тумас Місакян.

Державне звинувачення просило для Пічугіна покарання у вигляді двох з половиною років обмеження волі.

Кримінальну справу за поширення неправдивих відомостей про коронавірус щодо редактора інтернет-проекту «Репортер-ПН», автора телеграм-каналу «Сорокин хвост» Олександра Пічугіна було заведено 17 квітня. Поліція провела у нього вдома обшук, вилучила телефон і ноутбук.

Приводом став запис у телеграм-каналі, де Пічугін в алегоричній формі критикував РПЦ за проведення богослужінь під час епідемії. Текст починався словами: «Увага! Сьогодні по всій країні проходить спланована акція по інфікування населення смертельно небезпечною хворобою». Цей допис, як зазначає російська служба Радіо Свобода, ймовірно, став реакцією Пічугіна на пряму трансляцію богослужіння в Дівєєвському монастирі в Вербну неділю, де, незважаючи на загрозу поширення коронавірусу, зібралися десятки віруючих.

За словами журналіста, своїм повідомленням він спробував виконати прохання губернатора Нижньогородської області – знайти якісь особливі слова, щоб переконати людей залишатися вдома. «Але не всі зрозуміли сарказм», – заявив Пічугін кореспонденту сайту «Idel.Реалії».

У березні 2020 Держдума Росії ввела кримінальне покарання за поширення недостовірної інформації про небезпечні для життя і здоров’я обставин. За це можна отримати штраф до 2 мільйонів рублів або позбавлення волі до п’яти років. Адміністративне покарання за аналогічне правопорушення передбачає штрафи до 5 мільйонів рублів, а при повторному – до 10 мільйонів.

Станом на 11 листопада у Росії виявили 1 836 960 випадків COVID-19. За кількістю інфікованих Росія посідає п’яте місце у світі. Одужали загалом понад 1,3 мільйона пацієнтів, померли 31 593 людини.