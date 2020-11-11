В Україні виявили понад 10 600 нових випадків COVID-19

В Україні минулої доби, 10 листопада, виявили 10 611 нових випадків COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Серед нових хворих 350 дітей та 493 медпрацівники.

Упродовж доби госпіталізували 1 453 людей, одужали 6 805, померла – 191. За добу зробили 43 908 тестів.

Загалом станом на 11 лютого в Україні виявили коронавірус у понад 489 тисяч людей. Від COVID-19 померли 8 947, одужали 221,4 тисячі.

Загалом у світі кількість інфікованих коронавірусом сягнула понад 51,4 мільйона. Померли понад 1,27 мільйона людей, одужали більш ніж 33 мільйони.

9 листопада американська фармакологічна компанія Pfizer та німецька компанія BionTECH, які спільно працюють над вакциною від коронавірусу, заявили, що потенційна вакцина від коронавірусу SARS-CoV-2 під назвою BNT162b2 здатна запобігати COVID-19 в більш ніж 90 відсотках випадків.