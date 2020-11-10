Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ – МЗС

Данія передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів для лікування критично хворих пацієнтів, повідомляє українське Міністерство закордонних справ.

«Україна вдячна за цей знак справжньої дружби та підтримки з боку Данії», – йдеться в повідомленні.

У жовтні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що в лікарнях, визначених для прийому хворих з коронавірусною хворобою, є більш як 4600 апаратів ШВЛ.

За останню добу в Україні виявили 10 179 нових випадків коронавірусного захворювання.

Загалом станом на 10 листопада в Україні виявили коронавірус у понад 479 тисяч людей. Від COVID-19 померли 8 756, одужали 214,6 тисячі людей.