Із Фонду боротьби з COVID-19 використали вже 59% виділених коштів – Мінфін

Із Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 39 мільярдів гривень, або 59% виділених коштів, повідомило 10 листопада Міністерство фінансів України. Дані наведені станом на 6 листопада 2020 року.

«Із них на охорону здоров’я використано 6,6 млрд грн із 16,3 млрд грн передбачених коштів, або 40%. У сфері охорони здоров’я з Фонду передбачено виділення 100 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ, з яких коштів використано 42 млн грн. Майже 3 млрд грн передбачено на забезпечення лабораторій МОЗ і закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я, з яких наразі використано 709,7 млн грн. На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем спрямовано 571 млн грн. Також на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам витрачено 3,2 млрд грн із передбачених 6 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

У Мінфіні наголосили, що, крім коштів Фонду, заходи зі протидії COVID-19 фінансуються і з інших джерел. Так, за програмою медичних гарантій, Національна служба здоров’я вже здійснила оплати закладам охорони здоров’я на суму понад вісім мільярдів гривень за послуги, що пов’язані з лікуванням COVID-19, йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними міністерства, станом на 5 листопада з коштів місцевих бюджетів витрачено 3,8 мільярда гривень на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.

Міністерство фінансів наголошує, що всі видатки на протидію COVID-19 мають бути ефективними і прозорими, а ефективність використання цих коштів буде ретельно перевірена Держаудитслужбою.

За останню добу в Україні виявили 10 179 нових випадків коронавірусного захворювання.

Загалом станом на 10 листопада в Україні виявили коронавірус у понад 479 тисяч людей. Від COVID-19 померли 8 756, одужали 214,6 тисячі людей.