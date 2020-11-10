Препарат «Ремдесивір» почали розподіляти по лікарнях регіонів – МОЗ

Від 10 листопада почався розподіл лікарського засобу «Ремдесивір» по регіональних лікарнях, повідомив під час робочого візиту до Дніпропетровської області міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Багато лікарів, з якими я сьогодні спілкувався, питали мене щодо лікарських засобів для лікування COVID-19. Я хочу зазначити, що сьогодні розпочався розподіл «Ремдесивіру» в регіони. Цей препарат входить до наших клінічних протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу», – цитує слова Степанова пресслужба МОЗ.

Наприкінці жовтня в МОЗ повідомили, що Україна закупила понад 28 тисяч флаконів «Ремдесивіру» для лікування пацієнтів з COVID-19.

У міністерстві додали, що за тиждень до цього дозволили ввезти в Україну цей незареєстрований лікарський засіб.

При цьому «Ремдисевір» входить в український клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з COVID-19.

16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що «Ремдесивір» майже не знижує смертність через COVID-19. За день до цього заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що лікарський засіб першим показав, що при його застосуванні зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні й зменшується кількість летальних випадків.