Препарат «Ремдесивір» закуплений і транспортується до України – Ляшко 

Препарат «Ремдесивір» закуплений і транспортується до України, повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Він закуплений державним підприємством «Медичні закупівлі України». І зараз він транспортується на територію України, тому найближчим часом з’явиться. Так, це препарат, який першим показав, що при його застосуванні зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні й зменшується кількість летальних випадків», – сказав Ляшко в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що «Ремдесивір» майже не знижує смертність через COVID-19. Інтерв’ю із заступником міністра записували за день до цього.

Як повідомив заступник міністра Віктор Ляшко в ефірі Радіо Свобода, смертність від COVID-19 в Україні становить менш як два відсотки.