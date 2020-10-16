ВООЗ: ремдесивір майже не знижує смертність від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє, що ремдесивір, препарат, який, за попередніми дослідженнями, вважали таким, що може сприятливо впливати на перебіг тяжких випадків інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19, майже не знижує смертності від хвороби. Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому ввечері 15 жовтня.

Ремдесивір, який, зокрема, давали і президентові США Дональду Трампу після того, як у нього виявили COVID-19, був серед чотирьох препаратів, проаналізованих у великому дослідженні, в якому взяли участь понад 11 тисяч людей у 30 країнах.

Як виявилося, препарат мав «незначний ефект або взагалі не впливав на госпіталізованих із COVID-19, на що вказує загальна смертність, необхідність застосування ШВЛ і тривалість перебування в лікарні», зазначається в дослідженні.

Дані, які ще не були рецензовані і не опубліковані в науковому журналі, суперечать принаймні двом великим дослідженням у США, які показали, що ремдесивір може зменшити тривалість госпіталізації пацієнтів із COVID-19.

Уряд США дозволив екстрене використання ремдесивіру, виготовленого американською фармацевтичною компанією Gilead Sciences і спочатку призначеного для лікування Еболи, 1 травня. Після цього так само вчинили і низка інших країн та Європейський союз.

У своїй заяві компанія Gilead відкинула висновки дослідження ВООЗ, заявивши, що вони «не узгоджуються» з іншими, і висловила стурбованість тим, що результати ще не рецензували.

У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначали, що низка лікарських засобів може сприяти поліпшенню самопочуття й полегшенню симптомів COVID-19, але наразі немає підтверджень, що який-небудь препарат дає змогу запобігти цьому захворюванню або лікувати його.