МОЗ хоче внести український препарат до протоколів лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України має намір внести український препарат «Біовен» (виробництва ТОВ «Біофарма плазма») до протоколу лікування пацієнтів із COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу в Києві 7 жовтня.

«Ми продовжуємо додавати в протокол лікування COVID-19 лікзасоби, які ми закуповуємо централізовано, зокрема «Ремдесивір». Очікуємо на його поставку, бо він не виробляється в Україні. Крім того, вчора завершилися вже клінічні випробування, є клінічні звіти, гарно себе показали імуноглобуліни, зокрема препарат українського походження «Біовен». Буде зібрана наша група, яка формує протоколи. Вчора вони заявили, що планують внести цей препарат до протоколу лікування. Препарат дороговартісний, ми вже знайшли джерело, з якого профінансуємо й закупимо ці лікарські засоби, імуноглобуліни, і поставимо в лікарні», – сказав він.

Міністр вкотре закликав дотримуватися карантинних заходів: носити маску, тримати дистанцію і мити руки.

У серпні Рада нацбезпеки й оборони повідомляла, що чотири українські фармацевтичні компанії проводять клінічні дослідження препаратів для лікування коронавірусної інфекції COVID-19. У переліку був і «Біовен».

У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначали, що низка лікарських засобів може сприяти поліпшенню самопочуття й полегшенню симптомів COVID-19, але наразі немає підтверджень, що який-небудь препарат дає змогу запобігти цьому захворюванню або лікувати його.