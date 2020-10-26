Україна закупила понад 28 тисяч флаконів «Ремдесивіру» для лікування пацієнтів з COVID-19 – МОЗ

Україна закупила понад 28 тисяч флаконів «Ремдесивіру» для лікування пацієнтів з COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

За його словами, МОЗ минуло тижня дозволило ввезти в Україну цей незареєстрований лікарський засіб.

При цьому «Ремдисевір» входить в український клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з COVID-19.

«На цей момент до України має прибути перша партія цього лікарського засобу – це близько 14 тисяч флаконів. У той же час постачання буде здійснюватися до кінця цього тижня. Загальна процедура закупівлі передбачала закупівлю 28 200 одиниць цього лікарського засобу, що буде направлено на лікування 4 700 пацієнтів із середньою та тяжкою патологією перебігу COVID-19», – сказав Іващенко.

16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що «Ремдесивір» майже не знижує смертність через COVID-19. За день до цього заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що лікарський засіб першим показав, що при його застосуванні зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні й зменшується кількість летальних випадків.