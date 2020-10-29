Очільник Мінкульту назвав важливим рішення уряду про фінансування «патріотичних серіалів» із COVID-фонду

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко назвав «очікуваними новинами для кіноіндустрії» і «важливим» рішення уряду від 28 жовтня про те, що окремі етапи виробництва «патріотичних телесеріалів» реалізовуватимуться за державний кошт, а саме з Фонду боротьби із поширенням COVID-19.

«Учора (28 жовтня – ред.) Кабінет міністрів підтримав ініційовану #МКІП постанову, яка погоджує порядок і дозволяє оголосити пітчинг патріотичних серіалів. Звертаю увагу, що 100 млн. грн. на проведення конкурсу заплановано ще з літа в рамках 1 млрд. грн. інституційної підтримки сфери культури. Тобто мова не йде про нові чи додаткові кошти», – заявив Олександр Ткаченко.

Він пояснив, що на його думку, це важливо, бо «спрощує телевізнийкам роботу над проєктами за рахунок державного фінансування».

«Робота потрібна усім, а дуже складний час для кіноіндустрії нікуди не минув. Особливо для людей, які працюють у сфері, і через довготривалу відсутність системних зйомок просто живуть у стані простою. Потрібно продовжувати розвивати український телевізійний продукт, залучаючи до цього талановитих митців. З українськими акторами та про українські наративи. Тримаємо це у фокусі, бо популяризація ринку вітчизняного контенту особливо важлива для безпеки в інформаційному просторі», – сказав міністр.

Він додав, що міністерство незабаром зможе розпочати конкурсний відбір з «пошуку проєктів патріотичного спрямування».

28 жовтня уряд на засіданні схвалив проєкт постанови «Про внесення змін до пункту 9 Порядку використання коштів для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Co V-2». Документ, зокрема, дозволяє використовувати бюджетні кошти на покриття витрат на реалізацію окремих періодів виробництва «телевізійних серіалів патріотичного спрямування».

Міністерство фінансів України днями повідомило, що із Фонду боротьби з COVID-19 вже витрачено 52% коштів або 34,1 мільярда гривень із загалом 66-ти мільярдів