Голова «Укравтодору» назвав «комунікаційним промахом» те, що «спецфонд сформувався як COVID-фонд»

Голова Державного агентства автомобільних доріг («Укравтодору») Олександр Кубраков пояснив, чому гроші, які офіційно акумулювалися у фонд боротьби з коронавірусною інфекцією, були значною мірою витрачені на будівництво доріг.

«Спочатку (за планами («Укравтодору», сформованими в січні 2020 року – ред.) було фінансування на рівні 85 мільярдів гривень на 4 200 кілометрів державних доріг. Планувалося, що 35 мільярдів ми отримаємо з коштів, які «Газпром» у вигляді штрафів виплатив «Нафтогазу». Коли проводили секвестр бюджету, створили спецфонд, який… назвали COVID-фондом. Насправді «Нафтогаз» перерахував 27-28 мільярдів до бюджету України, їх помістили в фонд, звідки нам сумарно видали 35 мільярдів. Я думаю, це наш комунікаційний промах, що спецфонд сформувався як COVID-фонд», – пояснив Кубраков в інтерв’ю виданню «Бабель», опублікованому 27 жовтня.

Про такий же принцип виділення грошей у своєму інтерв’ю українським телеканалам 22 жовтня розповідав і президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, дороги будують за рахунок тих грошей, які «Нафтогаз» відсудив у «Газпрому». 35 мільярдів гривень із цих грошей від самого початку планували витратити на будівництво доріг. Проте, після того, як в країні почалася епідемія, ці гроші перенаправили на боротьбу з коронавірусом, але «життя продовжується», і гроші знову повернули на дороги.

Для фінансування заходів щодо боротьби з коронавірусом уряд створив окремий фонд розміром у майже 65 мільярдів гривень. Фонд боротьби з COVID-19 наповнювався шляхом урізання видатків на інші сфери. Найбільше «порізали» фінансування освітніх, культурних та спортивних проєктів. Частину фінансування також забрали з фонду регіонального розвитку, фонду енергоефективності, Верховного та Конституційного судів тощо.

На початку червня стало відомо, що з «ковідного» фонду витратили близько 30 мільярдів гривень, тобто менш як половину. Решту – а це 35 мільярдів – уряд спрямував на «Велике будівництво» доріг та інших об’єктів інфраструктури.

18 червня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №3509, який передбачав, зокрема, перерозподіл грошей із Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт і будівництво доріг та інших об’єктів інфраструктури.

У Фонді боротьби з COVID-19 недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм, заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан на початку вересня.