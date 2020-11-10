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10 листопада 2020, Київ 22:58
Новини | Коронавірус

Порошенко повідомив, що від COVID-19 померла мати його дружини

Мати Марини Порошенко померла від коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив п’ятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

«Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні – тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам’ять», – написав Порошенко у фейсбуці.

Минулого тижня Порошенко повідомляв про тяжкий стан своєї тещі, яка захворіла на COVID-19.

29 вересня лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко повідомив, що в нього діагностували коронавірусну інфекцію.

3 жовтня його дружина розповіла, що політика госпіталізували із двостороннім запаленням легень.

12 жовтня Порошенка виписали з лікарні.

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