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12 жовтня 2020, Київ 14:31
Новини | Політика

Захворілого на COVID-19 Порошенка виписали з лікарні – пресслужба

Порошенко наприкінці вересня повідомив, що захворів на COVID-19

Захворілого на COVID-19 народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка виписали з лікарні, повідомила пресслужба політика на його сторінці у фейсбуці.

«Повідомляємо, що сьогодні Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився», – заявили в пресслужбі.

29 вересня лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко повідомив, що в нього діагностували коронавірусну інфекцію.

3 жовтня його дружина розповіла, що політика госпіталізували із двостороннім запаленням легень.

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