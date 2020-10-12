Захворілого на COVID-19 Порошенка виписали з лікарні – пресслужба

Захворілого на COVID-19 народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка виписали з лікарні, повідомила пресслужба політика на його сторінці у фейсбуці.

«Повідомляємо, що сьогодні Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився», – заявили в пресслужбі.

29 вересня лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко повідомив, що в нього діагностували коронавірусну інфекцію.

3 жовтня його дружина розповіла, що політика госпіталізували із двостороннім запаленням легень.