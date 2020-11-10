Число померлих від COVID-19 у Європі наближається до 300 тисяч – Reuters

Число померлих від коронавірусної інфекції в Європі наближається до 300 тисяч, повідомляє 10 листопада агенція Reuters. Влада в багатьох країнах побоюється, що з приходом зими відбудеться зростання смертності і заражень.
За підрахунками фахівців, у Європі, на частку якої припадає лише 10 відсотків світового населення, зафіксована приблизно чверть від загального глобального числа заражень і стільки ж від рівня летальних випадків – 50 мільйонів 700 тисяч і один мільйон 200 тисяч випадків у світовій статистиці відповідно.
За останній тиждень добовий приріст інфікованих COVID-19 у всіх європейських країнах становив 280 тисяч. Це на 10 відсотків більше, ніж тижнем раніше, і від кількості нових хворих по всьому світу на Європу припадає приблизно половина.
У Євросоюзі найбільші цифри зростання смертності та заражень нині у Франції (населення близько 67 мільйонів людей). За добу там реєструється понад 48 з половиною тисяч нових випадків. Влада Парижа повідомила, що в палатах інтенсивної терапії використовується вже понад 90 відсотків потужностей. У Бельгії та Нідерландах, де також складна ситуація з розміщенням тяжкохворих пацієнтів, частину хворих перевозять до Німеччини.
Франція разом із Іспанією, Італією та Росією повідомляє про сотні померлих від коронавірусної інфекції щодня. Найбільше на європейській території летальних випадків у Великій Британії – близько 49 тисяч з початку пандемії. На ці п’ять країн припадають три чверті від загального числа смертей в Європі.
Reuters вказує, що після повідомлень про потенційну ефективність вакцини компанії Pfizer надії на поліпшення ситуації зросли. Але навряд чи варто очікувати масової доступності цього нового препарату до 2021 року.
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