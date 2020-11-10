Від COVID-19 помер головний лікар дитячої лікарні Дніпра, частина медиків – на самоізоляції

У Дніпрі через COVID-19 помер головний лікар міської дитячої клінічної лікарні №6, яка є однією з госпітальних баз для хворих на коронавірусну хворобу в регіоні, повідомив 10 листопада голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

За його словами, частину персоналу лікарні відправили на самоізоляцію, вони очікують на результати ПЛР-тестів.

Як зазначив Олександр Бондаренко, головлікар помер 9 листопада, він лікувався вдома й запізно звернувся щодо госпіталізації.

«Зараз у нас смертність середня по області – в 70 років. І знижується ця планка, тобто молодші люди починають вмирати. Чому? Бо запізно звертаються й госпіталізуються. На 5 днів, на тиждень – це запізно», – сказав Олександр Бондаренко.

Він також закликав людей з ознаками коронавірусної хвороби якомога раніше звертатися до лікарів, запевнивши, що ліжок у стаціонарах області вистачає і за потреби їхню кількість збільшать.

Раніше в повідомленні департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради йшлося про те, що в Дніпрі помер головний лікар міської дитячої клінічної лікарні №6. Причина смерті не уточнювалася.

В Україні минулої доби, 9 листопада, виявили 10 179 нових випадків COVID-19. Упродовж доби госпіталізували 1 252 людей, одужали – 5 514, померла 191 людина.



Загалом станом на 10 лютого в Україні виявили коронавірус у понад 479 тисяч людей. Від COVID-19 померли – 8 756, одужали 214,6 тисячі людей.